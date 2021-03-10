Гвадалахара, Мексика, 10 марта 2021, 12:04 — REGNUM Российская теннисистка Анна Калинская проиграла представительнице Канады Лейле Фернандес в матче первого круга турнира в Гвадалахаре (Мексика). Встреча продолжалась 2 часа 8 минут и завершилась со счётом 5:7, 6:4, 4:6.
Во втором круге турнира Фернандес сыграет с австралийской теннисисткой Астрой Шармой.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Анна Блинкова проиграла Тамаре Зиданшек в матче первого круга турнира в Гвадалахаре.
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