Каракас, , 12:03 — REGNUM Национальное собрание (парламент) Венесуэлы работает над укреплением среднего и малого бизнеса в качестве стратегии противостояния экономической блокаде США с помощью национальных инициатив. Об этом сообщает Prensa Latina.

Постоянная Комиссия по экономике, финансам и развитию парламента сообщила, что работает над законом о новых предприятиях для продвижения этого типа экономики с целью развития страны.

Президент Комиссии, депутат Хесус Фариа, указал, что обсуждается предложение, имеющее «большое значение для развития страны» и нацеленное на борьбу с бюрократией и создание необходимых стимулов для продвижения предпринимателей и организации рынков.

Он объяснил, что эта рабочая группа обсудила дефицит поставок дизельного топлива, с которым сталкивается страна.

«Экономическая блокада, примененная правительством США, решающим образом повлияла на поставки бензина и дизельного топлива в нашу страну», — сказал Фариа.

Он подтвердил, что Комиссия категорически осуждает такую политику США, имеющую своей целью ухудшение стабильности и жизни людей.