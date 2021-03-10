Нижний Новгород, , 12:01 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 10 марта исследования на наличие коронавируса провели в отношении 2 329 307 человек. Об этом свидетельствуют данные регионального министерства здравоохранения.

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В среднем за неделю охват тестированием составил 144,9 теста на 100 тыс. населения. Показатель держится на сниженном уровне в течение последних двух месяцев.

За минувшие сутки обследованы на коронавирус 1688 нижегородцев. Накануне тесты сдали 2644 жителя региона. По сравнению с объёмом тестирования в ноябре прошлого года, когда ежедневно проводилось до 18 тыс. исследований, охват тестированием значительно снизился.

Отметим, по данным Росстата на 1 января 2020 года, население Нижегородской области составляет около 3,202 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки 10 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось об 11 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 2583 человек.

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