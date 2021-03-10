Москва, , 12:01 — REGNUM В работе сервисов телекоммуникационной компании «Ростелеком» наблюдается сбой. О проблемах с доступом в интернет 10 марта сообщили пользователи в ряде крупных российских городов.

Согласно данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, жалобы от абонентов начали поступать с 11 часов. В настоящее время их уже набралось более 1,5 тысячи от пользователей из Москвы, Казани, Ставрополя, Новосибирска, Кемерово, Санкт-Петербурга, Саратова, Краснодара.

В основном пользователи не могут подключиться к интернету (93%), у 4% наблюдается сбой в работе всех сервисов.