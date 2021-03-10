Ярославль, , 12:03 — REGNUM Трём жителям Тверской и Ярославской областей предъявлено обвинение в незаконной охоте и жестоком обращении с животными. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области.

Место преступления Tver.sledcom.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, преступление вызвало широкий резонанс. Охотники сняли и выложили в соцсети видео, на котором они преследуют беременную лосиху на снегоходах, а после душат её. Охота в настоящий момент запрещена. Следствие установило, что убийство животного произошло в конце февраля в соседней Вологодской области.

«По версии следствия, в период с 23 по 27 февраля текущего года трое мужчин, предварительно договорившись между собой, находясь на участке местности акватории заводи реки Молога вблизи деревни Раменье Череповецкого района Вологодской области, зная об отсутствии у них разрешения на добычу дикого животного и путевки в закрепленные охотничьи угодья, используя снегоходы преследовали самку лося. Своими действиями мужчины довели животное до изнеможения, после чего повалили его на землю, покрытую снежным покровом, и осуществили удушение», — сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области.

Убийство беременной лосихи вызвало гнев пользователей соцсетей. Губернатор Тверской области назвал произошедшее «вопиющей жестокостью» и взял расследование дела под личный контроль. Сейчас обвиняемые в браконьерстве арестованы.

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