В Твери предъявили обвинение подозреваемым в жестоком убийстве лосихи
Ярославль, 10 марта, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Трём жителям Тверской и Ярославской областей предъявлено обвинение в незаконной охоте и жестоком обращении с животными. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, преступление вызвало широкий резонанс. Охотники сняли и выложили в соцсети видео, на котором они преследуют беременную лосиху на снегоходах, а после душат её. Охота в настоящий момент запрещена. Следствие установило, что убийство животного произошло в конце февраля в соседней Вологодской области.
Убийство беременной лосихи вызвало гнев пользователей соцсетей. Губернатор Тверской области назвал произошедшее «вопиющей жестокостью» и взял расследование дела под личный контроль. Сейчас обвиняемые в браконьерстве арестованы.