Москва, , 11:59 — REGNUM В Госдуме надеются, что проблемы с доступом на сайты ряда органов госвласти, включая Госдуму не связано с действиями Роскомнадзора по замедлению трафика соцсети Twitter, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

«Надеюсь, что это не связано с Роскомнадзором. Сегодня впервые реализуется принятый ранее по инициативе членов нашего комитета закон, который дает право в борьбе с интернет-цензурой и размещением незаконного контента государству использовать механизм в виде снижения уровня трафика», — сказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Сегодня такие меры реагирования впервые применены Роскомнадзором по отношению к соцсети Twitter.

Кроме того, по мнению ряда экспертов, возможно, идет обещанная США хакерская атака на Россию. Сбои в работе наблюдаются у сайтов Кремля, правительства, Госдумы и ряда других госведомств.