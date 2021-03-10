Кызыл, , 11:59 — REGNUM В 2020 году объёмы досрочного погашения ипотечных кредитов в регионах Сибири выросли на 60%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Нацбанка Тувы, всего за год ипотечные заёмщики в СФО досрочно вернули банкам около 161 млрд рублей.

В предыдущем, 2019 году досрочно было возвращено порядка 99 млрд рублей. По словам заместителя начальника Сибирского главного управления Банка России Марины Асаралиевой, тренд на снижение ипотечных ставок усилил конкуренцию за платёжеспособных заёмщиков.

«Многие заёмщики видят в такой ситуации возможности по снижению своей ежемесячной нагрузки за счет перекредитования, использования программ рефинансирования в своих банках. В результате растёт объём досрочного погашения ипотеки», — отметила она.

В числе лидеров по темпам досрочного погашения ипотеки названы Кемеровская и Новосибирская области, а также Тува.

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