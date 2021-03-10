Москва, , 12:01 — REGNUM Самые популярные в России услуги автосервиса после зимней эксплуатации машины назвали специалисты аналитического центра АГ «АВИЛОН».

Так, среди самых популярных услуг значатся: замена шин, проверка и заправка кондиционеров, а также уход и защита покрытия кузова машин. Первой тройке принадлежит около 80% от всех направлений сервисных работ.

Аналитики центра изучили более 4000 обращений в сервисные центры в зимне-весенние сезоны прошлого и текущего года. По данным специалистов, 35% владельцев Volkswagen и Hyundai перед наступлением весны «переобувают» свои машины, проверяют кондиционер и проходят плановое техобслуживание. Из них 20% — это услуги по антисептической обработке кондиционеров, химчистка салона и полировка кузова.

Владельцы машин марки Ford чаще заказывают обслуживание кондиционера, меняют масло, покрышки и «дворники».

Владельцы Mercedes после зимы чаще обращаются в техцентры с тем, чтобы там проверили личинки замков, кондиционер и обработали лакокрасочное покрытие.

Ранее глава сети техцентров Одинцовского городского округа Ольга Селезнева посоветовала автолюбителям мыть зимой машины не реже одного раза в неделю, поскольку снег и наледь вызывают коррозию. Она уточнила, что наледь на машине лучше всего убирать струей воды, поскольку щетка приводит к царапинам.

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