Москва, , 11:58 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявлено 1116 случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 марта сообщили в оперативном штабе столицы.

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В штабе представили свежие данные о распространении коронавирусной инфекции в городе. Согласно приведённым цифрам, за сутки тесты подтвердили 1116 случаев заражения, госпитализировано 796 человек, умер 51 пациент. Также в столице за последние 24 часа выздоровели от ковида 1453 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девятой недели 2021 года в Республике Алтай выявлено 134 новых случая заражения коронавирусом.

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