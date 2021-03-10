Ташкент, , 11:58 — REGNUM Три человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Фаришском районе Джизакской области Узбекистана, сообщили 10 марта в региональном УВД.

Авария произошла 8 марта на 85-м километре автодороги Джизак — Фариш — Кызылча. Автомобиль «Кобальт» загорелся после лобового столкновения с автомобилем «ГАЗ-31».

От полученных травм и ожогов водитель и пассажир автомобиля «Кобальт» скончались на месте ДТП. Водитель «ГАЗ-31» скончался в местной больнице. Пассажир «Волги» госпитализирован с травмами. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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