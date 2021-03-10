Москва, , 12:00 — REGNUM У большинства депутатов Московской городской думы обнаружены антитела класса ImG к коронавирусу. Об этом журналистам 10 марта сообщил председатель законодательного собрания столицы Алексей Шапошников.

Из 43 московских парламентариев 27 (или 63%) имеют антитела, у 11 депутатов (25%) антител нет. Пять депутатов по-прежнему информацию не представили.

Благодаря тому, что у большинства депутатов выявлены антитела, на заседание комиссии по организации работы думы будет вынесен вопрос о переходе законодательного собрания столицы в очный режим работы. Шапошников отметил, что в случае положительного решения комиссии, уже следующее заседание Мосгордумы пройдёт в очном формате.

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