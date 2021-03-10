Ульяновск, , 11:56 — REGNUM В Ульяновской области суточное в условиях пандемии коронавируса число выздоровевших превысило количество выявленных случаев заражения, составив соответственно 109 и 104. Также зарегистрированы новые смертельные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 10 марта, в Ульяновской области с начала пандемии официально выявлено 48 704 случая заражения SARS-CoV-2, из них за последние сутки — 104.

Победили болезнь 45 280 пациентов, в том числе за последние сутки выписаны 109 человек. Доля выздоровевших составляет 93%. В настоящее время диагноз COVID-19 поставлен 2558 пациентам.

Кроме того, за последние сутки в Ульяновской области скончались девять пациентов с коронавирусом. Всего в регионе умерли 866 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в регион поступило 48 992 комплекта вакцины «Спутник V»), привились 36 396 человек, из них 11 197 жителей — двумя компонентами.

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