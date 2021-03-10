Краснодар, , 11:54 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 130 новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 10 марта. Накануне, 9 марта, сообщалось о 137 пациентах.

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Возраст новых носителей от семи до 93 лет, случи заражения выявлены в 28 муниципальных образованиях. Больше всего новых носителей зарегистрировано в Краснодаре — 39 пациентов и в Сочи — 29 носителей.

Всего с начала пандемии в медицинские организации края с подозрением на COVID-19 обратились 189 219 человек, подтверждено заражение у 39 837 жителей. Выздоровели 34 749 пациентов выписаны с выздоровлением.

В стационаре с COVID — 19 остаются 1009 человек, 72 пациента находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, ещё четверо на ЭКМО.

Скончались с начала пандемии 2069 человек. За сутки в регионе зарегистрировано 13 новых смертей среди пациентов с коронавирусом: у всех пациентов заболевание протекало в тяжелой форме и развилась двусторонняя пневмония.