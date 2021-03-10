Южно-Сахалинск, , 11:54 — REGNUM На Сахалине возбуждено уже второе уголовное дело после гибели троих детей при пожаре в квартире в жилом доме в Красногорске Томаринского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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В рамках расследования первого уголовного дела выяснилось, что 9 марта 26-летня мать ушла из дома, оставив своих детей без присмотра. До сентября 2020 года она состояла на профилактическом учёте в органах опеки и попечительства. Ранее женщину решили родительских прав на троих несовершеннолетних детей. Она не занималась их воспитанием и не была нигде трудоустроена.

«По факту ненадлежащего исполнения должностными лицами органов системы профилактики Томаринского района своих обязанностей, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ — халатность», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в селе Красногорск Томаринского района при пожаре в квартире погибли трое детей. Умершим было 1, 3 и 4 года.