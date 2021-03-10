Красноярск, , 11:53 — REGNUM По состоянию на 10 марта в Красноярском крае коронавирус выявлен у 64 065 человек, в том числе за последние сутки в регионе подтверждено 140 случаев заражения SARS-CoV-2.

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Как сообщили ИА REGNUM 10 марта в краевом оперштабе, после COVID-19 в регионе выздоровели 59 269 человек, в том числе 130 — за последние сутки.

За всё время в Красноярском крае проведено 2 437 616 (+614 за сутки) тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта в крае был выявлен 141 носитель коронавируса, выздоровели 139 человек.

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