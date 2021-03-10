Саратов, , 11:55 — REGNUM В Саратовской области суточная смертность от COVID-19 вернулась к показателям октября 2020 года. Так, накануне врачи не смогли спасти восемь пациентов с коронавирусом. Всего от последствий заражения инфекцией скончались по состоянию на 10 марта 695 человек. Об этом сообщает облминздрав.

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Погибшими за сутки числятся четыре женщины и столько же мужчин. Возраст умерших — от 59 лет до 81 года. Пациенты страдали различными сопутствующими патологиями, осложнявшими проводимое лечение.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области по состоянию на 10 марта коронавирусная инфекция подтверждена у 51 354 человек, за сутки инфицированы 172 жителя. Накануне заболели 175 человек. Выздоровели с начала пандемии 46 224 пациента, или 90%, за сутки — 121 человек.

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