Нижний Новгород, , 11:52 — REGNUM За минувшие сутки 10 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось об 11 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 2583 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства в течение последних как минимум шести месяцев не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 марта в регионе выявили 378 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 373 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 100 397 случаев.

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