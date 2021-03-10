Джакарта, , 11:52 — REGNUM Глава института молекулярной биологии имени Эйкмана в Джакарте Амин Субандрио заявил, что учреждение нацелено выдать разрешение на экстренное использование индонезийской вакцины от коронавируса в июне 2022 года, сообщает Kompas.

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«Мы прилагаем усилия, чтобы ускорить процесс. Надеюсь, что к середине 2022 года процесс создания вакцины будет завершен», — заявил Амин Субандрио.

Надеемся, что результаты клинических испытаний могут быть представлены в агентство по продовольствию и лекарствам к июню 2022 года.

Министр национальных исследований и технологий Индонезии Бамбанг Броджонегоро заявил, что Индонезия должна подражать Индии, которой удалось самостоятельно произвести вакцину против коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, целевая группа по борьбе с коронавирусом в Индонезии объявила, что в последнее время в стране наблюдается снижение числа активных случаев COVID-19.

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