Москва, , 12:09 — REGNUM Композитор, пианистка и певица, народная артистка РСФСР Людмила Лядова скончалась 10 марта в Москве в возрасте 95 лет. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

Людмила Лядова родилась 29 марта 1925 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). Её родителями были профессиональные музыканты. Отец, Алексей Лядов, пел в Свердловском оперном театре, играл на скрипке, саксофоне и мандолине, мать, Юлия Самойлова, дирижировала самодеятельными коллективами и пела в Свердловской филармонии.

Музыкой Людмила Лядова занималась с раннего детства. В 1948 году она окончила Свердловскую государственную консерваторию по классу фортепиано. В период Великой Отечественной войны Людмила и её мать выступали в концертных бригадах на заводах и в воинских частях.

С середины 1940-х годов Лядова выступала вместе с певицей Ниной Пантелеевой, их сотрудничество продлилось до 1952 года. С 1951 года Лядова жила в Москве.

Она написала музыку к более чем 800 песням, среди них «Когда-нибудь», «Телефонный звонок», «Женщина», «Старый марш», «Барабан», «Ай-люли», «Чудо-песенка». Песни на музыку Лядовой исполняли Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Тамара Миансарова, Эдита Пьеха, Леонид Утёсов, Эдуард Хиль, Клавдия Шульженко. Композитор работала с поэтами Георгием Ходосовым, Сергеем Михалковым, Евгением Евтушенко, Николаем Доризо.

Лядова также написала сочинения для фортепиано, пьесы для эстрадного оркестра, вокально-инструментальные поэмы, кантаты, оперетты, оперу. В 2000 году вышел её сборник детских песен «Почемучка».

Как сообщало ИА REGNUM, Людмилу Лядову в конце февраля госпитализировали в московскую клиническую больницу №52 с заболеванием COVID-19.