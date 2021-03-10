Москва, , 11:55 — REGNUM Весеннее тепло придет в Москву после Масленицы, однако данное потепление не будет мощным. Об этом 10 марта сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

«Рассчитывать на мощное потепление не стоит», — приводит его слова РИА Новости.

При этом синоптик отметил, что в настоящее время в столице России наблюдается последнее значимое похолодание в сезоне, однако, по его словам, еще возможны «волны холода».

«Конечно, после Масленицы весна медленно будет наступать по всем фронтам, точно по климатическому графику», — добавил Тишковец.

Также он добавил, что ближе к выходным к Москве подойдет мощный североатлантический циклон, в результате чего в российскую столицу в ночь на 13 марта придут снеговые облака и отступят морозы. Кроме того, как указал синоптик, к 14 марта температура воздуха в Москве поднимется до +3 °C, что будет близко к температурной норме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в столице России и Московской области из-за гололедицы объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.