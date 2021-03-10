Южно-Сахалинск, , 11:50 — REGNUM Сахалинский арбитраж 5 мая 2021 года рассмотрит крупный иск Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора к ООО «Бошняковский угольный разрез». Угледобытчикам предъявлено требование оплатить негативное воздействие на природу за два года. Сумма иска превышает 145 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Заявление было подано 2 марта 2021 года. Его приняла к производству судья Кучкина. В деле речь идёт «о взыскании задолженности по оплате за негативное воздействие на окружающую среду за период с 2018 по 2019 год в размере 145 031 356 рублей 23 копейки».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Бошняковский угольный разрез» учреждено в апреле 2010 года путём реорганизации. На предприятии в 2020 году работали свыше 400 человек. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Директор — Владимир Тимошенко. Единственный владелец — кипрская фирма SERIATA INVESTMENTS LIMITED. У общества есть действующие лицензии, в том числе на разведку и добычу угля на участке «Оннайский-Южный» Бошняковского каменноугольного месторождения на Сахалине. Она действует до 30 ноября 2037 года.

Напомним, ранее по иску одного из управлений Росприроднадзора с компании из дивизиона «Норникеля» было взыскано более 146,1 млрд рублей за вред окружающей среде, допущенный в результате аварии в Норильске.