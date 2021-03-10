Нижний Новгород, , 11:50 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 10 марта выявили 378 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 373 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 100 397 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 425 человек, всего выздоровели с начала пандемии 93 282 нижегородца.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 10 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 2583 человек. Накануне сообщалось об 11 летальных случаях.

Напомним, согласно обновленным данным, в области развернуто 3804 койки инфекционного профиля для лечения пациентов, включая граждан с подтвержденным заражением коронавирусом. Кислородом обеспечены около 2,5 тыс. коек, 718 аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких) находятся в резерве.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 0,98. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда сократился, на 10 марта остаются свободными 17% коек.