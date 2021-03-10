Курган, , 11:50 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 54 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 25 зарегистрированы в Кургане, сообщает 10 марта региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 56 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 10 марта выявлено 18 307 случая заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 16 402 человека, скончались 322 пациента с COVID-19.