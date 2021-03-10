Москва, , 11:50 — REGNUM Встреча лидеров «нормандкой четвёрки» на данный момент не прорабатывается, заявил 10 марта заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

«По саммиту никаких договорённостей нет, поскольку не выполнены все основные условия, необходимые для создания такой встречи на высшем уровне», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «нормандский формат» — это переговоры по реализации Минских соглашений представителей четырёх стран — России, Украины, Франции и Германии.

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