Рязань, , 11:52 — REGNUM В Рязанской области 10 марта подтверждено 64 случая заражения коронавирусом — на три больше, чем за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находятся 278 пациентов с COVID-19, выписаны после лечения ещё 62 человека.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,3%. Всего в Рязанской области выявлены 25 тыс. 106 носителей коронавируса, выздоровели 23 тыс. 219 человек. В тяжёлом состоянии в больницах находятся 33 пациента, из них 13 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

По данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки зарегистрированы три смертельных исхода, вызванных коронавирусом. С начала пандемии от осложнений скончались 317 человек.