Лондон, , 11:53 — REGNUM Фильм американского режиссёра южнокорейского происхождения Ли Исаака Чана «Минари» номинирован на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Об этом сообщает KBS.

Согласно опубликованным данным, фильм «поборется» за награды в шести категориях: «Лучший неанглоязычный фильм», «Лучшая режиссура», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший кастинг».

Известно, что церемония вручения наград BAFTA состоится 11 апреля в Лондонском концертном зале Альберт-холл без присутствия зрителей.

Отмечается, что драма «Земля кочевников» Хлои Чжао и драма «Рокс» Сары Гаврон представлены в семи номинациях, а биография «Манк» Дэвида Финчера и триллер «Девушка, подающая надежды» Эмиральда Феннела — в шести номинациях.

Картина «Минари» повествует о семилетнем мальчике, чья жизнь переворачивается, после того, как его семья переезжает в сельский Арканзас. Время действий — середина 1980-х годов.