Самара, , 11:52 — REGNUM Аномальные холода ожидаются в Самарской области. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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Сообщается, что по области был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности: с 11 марта до 15 марта в регионе ожидается очень холодная погода с температурой воздуха ниже климатической нормы на девять градусов.

Согласно данным Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночное время 11 марта, 12 марта и 13 марта по области столбик термометра может опускаться до отметки в — 28 °C. Может образовываться изморозь, на дорогах — гололедица.

Спасатели рекомендуют жителям сократить время пребывания на улице и не допускать переохлаждения.

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