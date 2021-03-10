Киев, , 11:51 — REGNUM На Украине планируют создать онлайн-музей «российской пропаганды». Об этом заявил министр культуры страны Александр Ткаченко 9 марта в эфире телеканала «Украина 24».

Он рассказал, что на Украине планируют создать Центр противодействия дезинформации — структуры, которая будет разоблачать дезинформацию и фейки.

Министр отметил, что данный Центр будет создан по образцу аналогичных структур, действующих в Финляндии, Чехии и Прибалтике.

«Мы хотим создать онлайн-музей «российской пропаганды». Это только первый шаг», — добавил Ткаченко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минкульта Украины подтвердил, что власти страны уже дважды обращались к руководству сервиса YouTube с просьбой заблокировать учётные записи оппозиционных телеканалов 112.ua, Newsone и ZiK. Ранее эти телеканалы были во внесудебном порядке убраны из украинского эфира.

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