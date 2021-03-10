Горно-Алтайск, , 11:49 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом, что почти в четыре раза больше, чем днём ранее. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в числе заразившихся трое детей.

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Лидером по приросту стал Кош-Агачский районе, где зарегистрировано семь новых носителей. Также диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска, а также Майминского, Улаганского, Усть-Канского и Чойского районов. Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии в республике достигло 16 379.

Выздоровели к настоящему времени 16 135 человек, в том числе 16 — за последние сутки. Скончались 201 пациентов с коронавирусом, из них 181 умерли непосредственно от COVID-19. В январе скончалась 80-летняя пациентка из Чойского района.

«По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции, двухсторонней пневмонии и других форм тяжелых сопутствующих заболеваний», — отметили в штабе.

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