Москва, , 11:48 — REGNUM Предложение факультета журналистики МГУ им М.В. Ломоносова по разработке тренингов — семинаров и лекций для студентов факультетов журналистики вузов нашло поддержку в Госдуме и в Росгвардии, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

В ходе расширенного заседания комитета Госдумы по информполитике, посвященного в том числе работе журналистов на митингах, декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова предложила Союзу журналистов РФ совместно с правоохранительными органами — Росгвардией и МВД разработать мастер-классы для обучения студентов поведению на митингах, в том числе несогласованных.

«Если будем писать рекомендации, нужно включить рекомендации — пожелания для факультетов журналистики организовывать не просто лекционные курсы, но и мастер-классы, может быть, предложить видеоматерилы, разработанные вместе с Союзом журналистов, правоохранительными органами, о том, как вести себя — такой стандарт поведения профессионального журналиста, что мы могли бы разбирать и на семинарах, и в рамках лекций», — сказала Вартанова.

«Прошу записать в рекомендации пожелание факультета журналистики развивать подобного рода тренинги, мастер-классы, тем более что сегодняшние трех-четырехкурсники бакалавриата, студенты магистратуры очень часто работают в редакциях и выполняют свои обязанности. Мы и сами, конечно, формируем образовательный стандарт, но все-таки взаимодействие с профессиональной средой всегда дает более интересный и эффективный результат», — отметила декан.

Со своей стороны, глава комитета Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») поддержал разработку курса лекций ли спецкурса и отметил, что Росгвардия готова поддержать тренинги соблюдения норм безопасности на мероприятиях с большим скоплениям людей.

Опыт МГУ им. М.В. Ломоносова может применяться и в других вузах, подчеркнул парламентарий.

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