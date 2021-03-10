Санкт-Петербург, , 11:48 — REGNUM За истекшие сутки в Санкт-Петербурге лабораторно подтверждено 959 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 10 марта в федеральном оперштабе. Это на 18 случаев больше, чем сутками ранее, но в целом заболеваемость в городе остаётся на «высоком плато».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

Общее количество подтвержденных фактов заражения в Петербурге за время пандемии составляет 376 787 случаев. Выздоровели 320 435 человек, в том числе 2749 выписаны за минувшие сутки.

Скончались от ковида в Северной столице 11 487 человек, в том числе 52 человека ушли из жизни за последние сутки. По этому показателю город оказался на первой строчке в РФ.

Читайте также: Петербург оказался «лидером» по смертям от ковида за сутки

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 10 740 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В России число смертей от COVID-19 превысило 90 тысяч