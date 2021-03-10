Курск, 10 марта 2021, 11:46 — REGNUM В Курской области по состоянию на 10 марта зарегистрировано 490 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»
За последние сутки подтверждены четыре смерти от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.
Выписан после выздоровления был 28 тыс. 631 пациент, в том числе 107 — за последние сутки.
Читайте ранее в этом сюжете: В Курской области выявлено 111 новых случаев заражения коронавирусом