Гвадалахара, Мексика, 10 марта 2021, 11:46 — REGNUM Российская теннисистка Анна Блинкова проиграла представительнице Словении Тамаре Зиданшек в матче первого круга турнира в Гвадалахаре (Мексика). Встреча продолжалась 1 час 25 минут и завершилась со счётом 3:6, 5:7.
Блинкова два раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, пять ошибок на подаче и шесть брейков.
Во втором круге турнира Зиданшек сыграет с американской теннисисткой Кэти Макнелли.