Москва, , 11:45 — REGNUM Власти Таиланда смягчают ограничительные меры для въезда туристов в страну. С апреля 2021 года вдвое сокращается срок обязательного карантина по корнавирусу, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Так, период пребывания вакцинированных от коронавируса иностранных туристов на обязательном карантине в Таиланде уменьшен с 14 дней на более короткий срок — семь дней.

Туристам без прививки придется провести в самоизоляции десять дней. Также при въезде в страну они должны будут предъявить отрицательные тесты на COVID-19. Полный отказ от карантина может произойти не ранее октября.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Таиланда вводят новые более строгие меры для въезда иностранных туристов.

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