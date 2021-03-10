Ростов-на-Дону, , 11:44 — REGNUM Около 95,4 тыс. жителей Ростовской области прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперштаб 10 марта.

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«На сегодняшний день прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 95 384 человека, за сутки — 2 186. Из них завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) 39 497 человек, за сутки — 3 285», — уточнили в донском минздраве.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области планируется привить от COVID-19 порядка 60% населения — более 2 млн человек. Однако обе дозы вакцины почти за два месяца от начала массовой прививочной кампании получили пока лишь около 1% жителей региона.

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