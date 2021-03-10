Санкт-Петербург, , 11:55 — REGNUM После масштабных обысков в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали бывшего совладельца, а также двух топ-менеджеров торгового дома (ТД) «Интерторг», по подозрению в совершении крупного мошенничества.

Об этих задержаниях в Петербурге в результате следственных действий 10 марта сообщает РБК.

В результате оперативных действий задержаны бывший совладелец ООО «ТД Интерторг» (сети SPAR и «Народная семья») Аллахверди Абдулаев и еще два топ-менеджера: юрист и финансовый директор. Также был задержан мужчина, который оказывал фирме услуги по выводу заёмных средств за границу.

Напомним, ранним утром 10 марта оперативники пришли с обысками в 50 петербургских адресов. Причиной тому стали два уголовных дела о крупных мошенничествах. Одно возбуждено по заявлению «Сбербанка», который выделил «Интерторгу» кредит в 8 млрд рублей, но денег обратно не получил. Второе возбуждено на основании заявлений поставщиков торгового дома. Совокупный ущерб, который они заявили, составляет около 2 млрд рублей.

Напомним, финансовые проблемы крупнейший петербургский торговый дом «Интерторг» начал испытывать в 2019 году, когда несколько крупных поставщиков обратились в Арбитражный суд с исками к ТД «Интерторг». По примерным подсчетам, компания задолжала им более 8 млрд рублей. В декабре того же года было объявлено, что все магазины сети SPAR и «Народная 7-я Семья» будут закрыты, что и произошло. Владельцы компании заявляли о планах перезапуска бизнеса.

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