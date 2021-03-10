Сухум, , 11:58 — REGNUM Президент Абхазии Аслан Бжания согласился изменить в концепции внешней политики республики положение, касающиеся Грузии. Об этом, как сообщает телеканал «Абаза», он заявил 9 марта в ходе встречи с депутатами парламента.

По данным журналистов, депутат парламента республики Дмитрий Ардзинба задал вопрос Бжании, почему тот утвердил концепцию внешней политики Абхазии без учета замечаний депутатов и оставил там положение о «формировании дополнительного формата многоуровневых переговоров между Абхазией и Грузией».

Президент ответил, что готов изменить этот пункт концепции в соответствии с требованиями парламента.

«Обращаюсь к вам, как к ключевому институту нашего государства. Пожалуйста, подготовьте письмо с вашей формулировкой, и эта формулировка будет отражена в нашей концепции. Я проблемы никакой не вижу в этом, — сказал Бжания. — Хотите этот термин убрать, мы его уберём».

Стоит отметить, что 2 марта в Сухуме члены оппозиционных партий и движений провели акцию протеста, выступая против политики сближения Абхазии и Грузии. Поводом для выступления стало опубликованное в соцсетях видео, где помощник президента Абхазии Акуна Квирая вёл переговоры о торговых отношениях с представителями Грузии. Пресс-служба администрации абхазского президента после начала акции опубликовала сообщение, что Квирая ушёл с поста помощника главы государства до своей поездки в Грузию.

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