Москва, , 11:43 — REGNUM В России планируется выработать единые требования к организации учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Поручение разработать концепцию единой модели таких организаций премьера по итогам заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере дала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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«Минпросвещения России, Минтруду России, Минздраву России, Роспотребнадзору […] разработать концепцию единой модели организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех возрастов и особенностей развития», — говорится в протоколе.

Уточняется, что федеральные ведомства должны разработать концепцию при участии членов и экспертов секции Совета «Семья, материнство и детство» в срок до 1 октября 2021 года. При этом в правительстве ожидают промежуточный доклад о ходе работы до 1 июня 2021 года.

Голикова также поручила провести мониторинг детских домов России и до 1 ноября 2021 года оценить возможность выработки единых требований к их организации.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Министерству просвещения проанализировать проблемы в оказании детям-сиротам психиатрической и наркологической помощи.

Напомним, в России за 2020 год число детей-сирот сократилось на 6,6%. При этом количество выявленных детей без попечения родителей уменьшилось на 8,4%, число детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе их жизни или здоровью, снизилось почти на 20%.