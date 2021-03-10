Санкт-Петербург, , 12:06 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга должно поддержать борьбу супруги покойного академика РАН Жореса Алферова за его наследие. Об этом заявила 10 марта депутат от «Партии роста» Оксана Дмитриева, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитриева напомнила, что Жорес Алферов, будучи депутатом Госдумы и используя свой статус, всячески отстаивал финансирование всей научной отрасли в Петербурге, особенно в области физики.

«Он до ночи сидел на заседании бюджетно-финансового комитета Государственной думы, хотя не он должен был сидеть, а мы должны были за ним бегать и записывать на карандаш, что ему было нужно для развития нашей науки», — рассказала Дмитриева, до 2016 года представлявшая в Госдуме один из округов Петербурга.

Однако после смерти академика возникли серьезные проблемы у детища Алферова — Академического научно-исследовательского университета.

«[Проблемы] и с финансированием, и с менеджментом и с различными вопросами присоединения этого учреждения к той или иной организации. И мне кажется, что нужно подключиться Законодательному собранию и рассмотреть этот вопрос. Потому что сложилась такая ситуация, что супруга Жореса Ивановича Тамара Георгиевна борется вместе с учениками за сохранение и развитие его наследия», — заключила Дмитриева.

Жорес Алферов скончался 2 марта 2019 года на 89-м году жизни. Он был одним из крупнейших ученых в области физики и техники полупроводников, лауреатом Нобелевской премии по физике, вице-президентом РАН, почетным гражданином Санкт-Петербурга. Академика похоронили на Комаровском кладбище под Петербургом. Проститься с ним на Университетскую набережную во время гражданской панихиды пришли тысячи людей.

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