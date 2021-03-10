Москва, , 11:49 — REGNUM Сотрудники полиции действовали в соответствии с законом, когда применяли силу и спецсредства против участников несогласованных акций в поддержку блогера Алексея Навального в Москве. Об этом начальник столичного главка МВД России, генерал-лейтенант полиции Олег Баранов заявил 10 марта во время ежегодного отчета на заседании Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Он отметил, что 23 и 31 января, а также 2 февраля московская полиция действовала в соответствии с действующим законодательством о полиции РФ. Сотрудники применяли физическую силу, приёмы самбо и специальные средства, которые разрешено применять для пресечения правонарушений и преступлений.

«В соответствии с действующим законодательством сотрудники московской полиции эти меры применяли к правонарушителям и лицам, которые совершали преступления на несанкционированных акциях в Москве», — сказал Баранов.

Он добавил, что проводилась проверка о применении силы к журналистам «Новой газеты». Она показала, что сотрудники издания не получили никаких травм.

Как сообщало ИА REGNUM, Баранов заявил, что за год в Москве перекрыли 23 канала поставки огнестрельного оружия и пресекли работу 18 мастерских по производству и переделке оружия и боеприпасов.

Читайте также: Полиция перекрыла 23 канала поставки огнестрельного оружия в Москву