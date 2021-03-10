Пенза, , 11:53 — REGNUM В Пензенской области за минувший день инфицированы коронавирусом 123 человека, накануне сообщалось о 128 заболевших. С начала наблюдения инфекция подтвердилась у 39 704 жителей области. Сведения об этом 10 марта публикует общероссийский оперативный штаб.

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Всего скончались от последствий заражения коронавирусом 460 пациентов, четверо — за сутки. Выздоровели в общем итоге 35 866 пациентов, или более 90,3% от общего числа заболевших. За сутки побороли болезнь 111 человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, общее число проведённых на территории России тестов на SARS-CoV-2 превысило 113,8 млн. На 10 марта в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 510 534 человека.

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