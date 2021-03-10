Хайкоу, Китай, , 11:41 — REGNUM Более 400 ведущих брендов из 50 стран и регионов мира примут участие в первой Китайской международной выставке потребительских товаров, сообщает 10 марта агентство Синьхуа.

Ведущие бренды, включая Swatch из Швейцарии, Swarovski из Австрии, Shiseido из Японии, а также Dell, Tesla и Coach из США подтвердили свою участие. Выставочная площадь займет 80 тыс. кв метров, из которых 60 тыс. отойдет под международную выставку моды, ювелирных изделий, продуктов питания и пищевых добавок, размещения и профессиональных услуг.

Швейцария станет почетным гостем, а более 10 стран и регионов, включая Японию, Францию и Канаду организуют делегации для участия в выставке.

Выставка пройдет с 7 по 10 мая в столице провинции Хайнань городе Хайкоу. Организаторами выступят Министерство коммерции и правительство Хайнаня.