Кострома, 10 марта 2021, 12:04 — REGNUM Снижение налоговых отчислений Костромской ГРЭС в бюджет региона по итогам 2020 года составило 55 млн рублей. Об этом на ежегодной пресс-конференции сообщил директор ГРЭС Андрей Николаев.
Основное снижение произошло по налогу на прибыль. Из-за пандемии и остановки работы предприятий в первом полугодии 2020 года выработка электроэнергии на Костромской ГРЭС снизилась на 67%.
Тем не менее, в 2021 году электроэнергетики заметили восстановление спроса на электроэнергию. Так, в январе-феврале текущего года величина выработки Костромской ГРЭС выросла на 15%. Как уверяют эксперты, рост потребления говорит о постепенном преодолении последствий пандемии в отрасли.
Справка: всего за 2020 год Костромская ГРЭС уплатила в бюджет Волгореченска и Костромской области 720,4 млн рублей налогов. Тепловая электростанция является одним из самых крупных налогоплательщиков региона. В 2021—2025 годах ГРЭС ждёт модернизация — планируется отремонтировать шесть из девяти энергоблоков ГРЭС, построить вторую линию газопровода высокого давления и возвести современные парогазовые установки. После этого объемы отчислений в бюджет должны увеличиться до 2 млрд рублей в год.
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