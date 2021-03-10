Кострома, , 12:04 — REGNUM Снижение налоговых отчислений Костромской ГРЭС в бюджет региона по итогам 2020 года составило 55 млн рублей. Об этом на ежегодной пресс-конференции сообщил директор ГРЭС Андрей Николаев.

Машинный зал Костромской ГРЭС © Наталья Диева

Основное снижение произошло по налогу на прибыль. Из-за пандемии и остановки работы предприятий в первом полугодии 2020 года выработка электроэнергии на Костромской ГРЭС снизилась на 67%.

«По факту 1 квартала выработка составила всего 30% от среднестатистических показателей за предыдущие года, по факту 1 полугодия — 33%. Затем при постепенном восстановлении потребления к концу года выработка начала расти, по итогам года мы выполнили 58,4% от бизнес-плана», — сказал Николаев.

Тем не менее, в 2021 году электроэнергетики заметили восстановление спроса на электроэнергию. Так, в январе-феврале текущего года величина выработки Костромской ГРЭС выросла на 15%. Как уверяют эксперты, рост потребления говорит о постепенном преодолении последствий пандемии в отрасли.

Читайте ранее в этом сюжете: В развитие Костромской ГРЭС вложат 88 млрд рублей