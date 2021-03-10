Чебоксары, , 11:40 — REGNUM В Чувашии выявлено 44 ещё носителя коронавируса, также зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 10 марта, с начала пандемии лабораторно подтверждён 21 881 случай заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 44.

Вылечились 20 013 пациентов, доля выздоровевших составляет 91,5%. В том числе за последние сутки победили болезнь 34 человека. По данным оперштаба, в настоящее время официально COVID-19 подтверждён у 779 пациентов.

Также в Чувашии скончались ещё шесть пациентов с коронавирусом. Общее число летальных исходов достигло 1089.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии удалось спасти 81-летнюю пациентку, которая находилась на искусственной вентиляции лёгких, а болезнь COVID-19 сопровождалась сильными осложнениями.

Отметим, что с 11 по 14 марта мобильный прививочный пункт будет работать в торговом центре «Каскад».

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