Архангельск, , 11:40 — REGNUM В феврале власти Архангельской области получили от жителей региона 4351 обращение, 85% из них касались темы вакцинации от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

«3 725 сообщений составляют обращения по вопросам вакцинации от COVID-19. Больше всего граждан волнует запись в лист ожидания. На эту тему поступило 3 417 сообщений», — отметили в ведомстве.

Второй по актуальности стала тема содержания дворов — 143 сообщения касались уборки территорий от снега. В числе популярных запросов — решение проблем, связанных с водоснабжением и отоплением.

Как сообщало ИА REGNUM, более трех тысяч жалоб, касающихся различных служб и ведомств, оставили жители Архангельской области в соцсетях за месяц.