Волгоград, , 11:41 — REGNUM 141 носитель коронавируса выявлен в Волгоградской области 10 марта, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрированы шесть летальных исходов, выписаны 147 человек.

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В стационарах находятся 2 385 взрослых и 18 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1 374 пациента. С начала пандемии в Волгоградской области выявлен 50 961 носитель инфекции, выздоровели 48 750 человек.

От осложнений, вызванных СОVID-19, скончались 837 пациентов.