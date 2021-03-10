Москва, , 11:39 — REGNUM Сыновья телеведущей Елены Малышевой — «люди мира», они не делят планету на отдельные страны и потому живут не в России, а в США. Об этом сама Малышева рассказала в интервью журналу «Телепрограмма».

Старший сын Малышевой работает в американском госпитале и получает дополнительное врачебное образование. Младший сын руководит компанией в сфере интернет-бизнеса. У него работают сотрудники из России, Японии и других стран.

«Это другое поколение людей, которые не рассматривают землю разделенной на страны. Они в прямом смысле люди мира», — пояснила телеведущая.

Такая позиция весьма распространена среди молодёжи, добавила она. Малышева подчеркнула, что она сама — «русская с ног до головы» и «живёт по прежним законам».

Врач и телеведущая Малышева рассказала об уехавших в США сыновьях в марте 2020 года в эфире Первого канала.