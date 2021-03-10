Ташкент, , 11:39 — REGNUM В одном из строящихся зданий бизнес-центра «Ташкент-сити» произошел пожар, сообщили 10 марта в пресс-службе МЧС Узбекистана.

Пожар произошел 10 марта в 10 часов утра (8:00 мск) в подвале строящегося небоскреба Nest Оne. Спасатели установили, что причиной пожара стал загоревшийся пенопласт. В МЧС отметили, что в результате пожара никто не пострадал.

Отметим, комплекс Nest Оne считается в Узбекистане будущим первым небоскребом. Его проектная высота составляет 265,5 метра, а число этажей — 51. Здание станет самым высоким в республике.

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