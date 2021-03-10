Нью-Дели, , 11:42 — REGNUM Как минимум восемь человек погибли и еще 11 пострадали из-за падения автобуса в пропасть в северном индийском штате Химачал-Прадеш. Об этом 10 марта сообщает телеканал NDTV.

Также указывается, что все пострадавшие в результате падения транспортного средства доставлены в медучреждения в округе Чамба.

Полицейские начали расследование причин произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта в Харьковской области микроавтобус марки Renault вылетел с трассы и перевернулся, в результате чего погибли два человека.